Среди украинских и российских селебрити начались настоящие баталии на почве разного отношения к войне в нашей стране.

Макс Барских недавно заявил, что больше не приедет в "дырявую Россию" и что у него больше нет желания петь для "глупых людей, пропитанных ненавистью к Украине".

На это ответное видео записал Тимати.

"Ты ниче не перепутал, петушара?", - так Тимати начал свое обращение к Барскому. А? Ты не перепутал , кт оздесь здесь на самом деле "дырявый"? Ты ничего не перепутал? С чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь, в России? Забыл? Я напомню. Рано или поздно это обязательно закончится, и мы с тобой обязательно встретимся. Ведь Земля - круглая. И я обязательно при встрече покажу тебе, кто на самом деле "дырявы"", - сказал российский исполнитель.

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