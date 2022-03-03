В Украине восьмой день продолжается война с Россией, которая вторглась на украинскую территорию 24 февраля.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары, которые становятся все ожесточеннее. Их наносят по инфраструктуре и жилым домам.

Сегодня состоялся второй раунд переговоров делегаций Украины и России. Пока ясно только, что есть намерения организовать гуманитарные коридоры для эвакуации населения из некоторых городов. О прекращении военных действий речь не идет.

Журналисты британской ВВС анализируют пять возможных сценариев того, как может развиваться противостояние Украины и России.

1. Короткая война

По этому сценарию Россия эскалирует свои военные действия. Задаст по Украине больше беспорядочных артиллерийских и ракетных ударов. Российская авиация, которая до сих пор играла сдержанную роль, нанесет сокрушительные авиаудары. По Украине прокатятся массированные кибератаки, нацеленные на ключевую национальную инфраструктуру. Энергоснабжение и сети связи будут отключены. Погибнут тысячи мирных жителей. Несмотря на мужественное сопротивление, Киев падет в считанные дни. Власть сменит промосковский марионеточный режим.

Президент Зеленский либо убит, либо бежит на Западную Украину или даже за границу, чтобы создать правительство в изгнании. Президент Путин объявляет о победе и выводит часть сил, оставляя достаточно, чтобы сохранить некоторый контроль. Тысячи беженцев продолжают бежать на запад. Украина присоединяется к Беларуси в качестве государства-клиента Москвы.

Этот исход будет зависеть от нескольких факторов: более эффективных действий российских войск, развертывания большего количества этих сил и угасания необычайного боевого духа Украины. Путин может добиться смены режима в Киеве и прекращения западной интеграции Украины. Но любое пророссийское правительство было бы нелегитимным и уязвимым для повстанцев. Такой исход оставался бы нестабильным, а вероятность повторного возникновения конфликта была бы высокой.

2. Долгая война

Возможно, более вероятно, что это перерастет в затяжную войну. Возможно, российские силы увязли в трясине из-за низкого морального духа, плохой логистики и неумелого руководства. Возможно, российским силам потребуется больше времени, чтобы взять такие города, как Киев. Начнется долгая осада. Боевые действия будут напоминать долгую и жестокую борьбу России в 1990-х годах за захват и полное уничтожение Грозного, столицы Чечни.

И даже после того, как российские силы добьются некоторого присутствия в городах Украины, возможно, они изо всех сил пытаются сохранить контроль. Может быть, Россия не сможет послать достаточно войск, чтобы захватить такую огромную страну. Силы обороны Украины трансформируются в эффективное повстанческое движение, хорошо мотивированное и поддерживаемое местным населением. Запад продолжает поставлять оружие и боеприпасы. А затем, возможно, через много лет, возможно, с новым руководством в Москве, российские войска в конце концов покидают Украину, согбенные и окровавленные, точно так же, как их предшественники покинули Афганистан в 1989 году после десятилетней борьбы с исламистскими повстанцами.

3. Европейская война

Возможно ли, что эта война может выйти за пределы Украины? Президент Путин мог бы попытаться вернуть себе больше частей бывшей российской империи, отправив войска в бывшие советские республики, такие как Молдова и Грузия, которые не входят в НАТО. Или Путин может объявить поставки западного оружия украинским силам актом агрессии, требующим возмездия. Он мог бы пригрозить направить войска в страны Балтии, которые являются членами НАТО, например, в Литву, для установления сухопутного коридора с российским прибрежным эксклавом Калининградом.

Это было бы чрезвычайно опасно и чревато войной с НАТО. Согласно статье 5 устава военного союза нападение на одного члена является нападением на всех. Но Путин мог бы пойти на риск, если бы чувствовал, что это единственный способ спасти свое лидерство. Если ему, возможно, грозит поражение в Украине, у него может возникнуть соблазн пойти на дальнейшую эскалацию. Теперь мы знаем, что российский лидер готов нарушить давние международные нормы.

Эту же логику можно применить и к ядерному оружию. На этой неделе Путин привел свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. Большинство аналитиков сомневаются, что это означает, что их использование вероятно или неизбежно. Но это было напоминание о том, что российская доктрина допускает возможное применение тактического ядерного оружия на поле боя.

4. Дипломатическое решение

Безусловно, диалог продолжается. Президент Франции Макрон разговаривал с президентом Путиным по телефону. Удивительно, но российские и украинские официальные лица встретились для переговоров на границе с Беларусью. Возможно, они не добьются большого прогресса. Но, согласившись на переговоры, Путин, похоже, по крайней мере, принял возможность переговоров о прекращении огня.

Ключевой вопрос заключается в том, может ли Запад предложить то, что дипломаты называют "съездом с рампы" — американский термин, обозначающий съезд с крупной автомагистрали. Дипломаты говорят, что важно, чтобы российский лидер знал, что потребуется для снятия западных санкций, чтобы по крайней мере была возможна сделка по сохранению репутации.

Рассмотрим этот сценарий. Война идет плохо для России. Санкции начинают тревожить Москву. Оппозиционные настроения нарастают, когда мешки с трупами возвращаются домой. Путин задается вопросом, не откусил ли он больше, чем может прожевать. Он считает, что продолжение войны может быть большей угрозой для его руководства, чем унижение, связанное с ее окончанием.

Китай вмешивается, заставляя Москву идти на компромисс, предупреждая, что не будет покупать российскую нефть и газ, если не пойдет на деэскалацию. Так что Путин начинает искать выход. Тем временем украинские власти видят продолжающееся разрушение своей страны и делают вывод, что политический компромисс может быть лучше, чем такие разрушительные человеческие жертвы. Итак, дипломаты вмешиваются, и сделка заключена. Украина, скажем, признает суверенитет России над Крымом и частями Донбасса. В свою очередь, Путин признает независимость Украины и ее право на углубление связей с Европой. Это может показаться маловероятным. Но не исключено, что такой сценарий мог появиться на обломках кровавого конфликта.

5. Путин свергнут

А что же сам Владимир Путин? Когда он начал свое вторжение, он заявил: "Мы готовы к любому исходу".

Но что, если в результате он потеряет власть? Это может показаться немыслимым. Однако в последние дни мир изменился, и теперь о таких вещах думают. Профессор сэр Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне, написал на этой неделе: "Сейчас смена режима в Москве столь же вероятна, как и в Киеве".

Возможно, Путин ведет катастрофическую войну. Гибнут тысячи русских солдат. Экономические санкции бьют по России. Путин теряет народную поддержку. Возможно, существует угроза народной революции. Он использует силы внутренней безопасности России для подавления этой оппозиции. Но против него восстает достаточное количество представителей российской военной, политической и экономической элиты. Запад ясно дает понять, что если Путин уйдет и его заменит более умеренный лидер, то Россия увидит отмену некоторых санкций и восстановление нормальных дипломатических отношений. Происходит кровавый дворцовый переворот, и Путина нет. Опять же, сейчас это может показаться маловероятным. Но это не исключено, если люди, которые извлекали выгоду из правления Путина, больше не поверят, что он может защищать их интересы.

Заключение

Эти сценарии не исключают друг друга — некоторые из них могут сочетаться друг с другом для получения разных результатов. Но как бы ни разыгрывался этот конфликт, мир изменился. Он не вернется к прежнему статус-кво.