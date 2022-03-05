В Энергодаре, куда вчера зашли российские войска, сотрудников мэрии утром 5 марта не пустили в здание горсовета.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"В 08:00 городские власти в полном составе пришли на работу, но попасть в здание мэрии мы не смогли. Оккупанты заперли дверь", - сообщил он.

После этого городские власти вынуждены были работать в помещении, которое им предоставил владелец пиццерии.

В 15:00 городские власти снова вернулись в здание исполкома.

"Надеемся, так будет и дальше и мы сможем нормально работать", - сообщил мэр Орлов.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

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В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.