В Киеве убили члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева.

Информацию об этом подтвердили источники "Страны" в силовых структурах.

По их данным, убийство произошло около Печерского суда. В тоже время источники не уточняют, при каких обстоятельствах это произошло и кто именно его убил.

Ранее в СМИ появилась информация, что Киреева якобы убили сотрудники СБУ по обвинению в госизмене. Однако официальных подтверждений этому нет.

На фото - погибший Киреев

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине - очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.