Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

"Сегодня суббота, суббота - это слова на войне почти ничего не означает. Как понедельник или четверг, или любой другой день. Все они стали одинаковыми. Одинаково защищаем государство, одинаково спасаем людей. Страна больше не знает выходных. Неважно, что на часах, неважно, что на календаре. И так - до победы", - заявил он.

Зеленский рассказал, что поговорил с французским и польским коллегами и поблагодарил их за поддержку.

"Поздно ночью говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с президентом Польши Анджеем Дудой. Наше взаимодействие постоянно, наши разговоры ежедневны. Я бесконечно благодарен каждому из них. Я благодарен Анджею за его решимость в нашем общем деле - защите людей. Благодарен жене Анджея - Агате. Друзья, которых я искренне считаю друзьями.

Нам удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе, удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры, сколько у них денег. Фактически у нас больше нет границы с Польшей. Мы вместе на стороне добра, нам не до границ", - заявил президент.

Также он выразил надежду на то, что скоро украинцы смогут вернуться в страну.

"Я уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям - возвращайтесь. Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии, из всех других дружественных стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет. Мы уже думаем про будущее - будущее всех украинцев после войны. О том, как оживить наши города. Как обновить экономику",- добавил Зеленский.

Он также рассказал о разговоре с главой Всемирного банка и исполнительным директором МВФ.

"Есть решение про безотлагательную помощь и про десятки миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. И это только первые решения", - сказал Зеленский, добавив, что поговорил с президентом Турции Эрдоганом, с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ, президентом Европейского советом и президентом Еврокомиссии. Стороны обсуждали членство ЕС для Украины.

Кроме того, Зеленский в новом обращении поблагодарил людей во всем мире за поддержку Украины.

Что касается украинских защитников, то, по словам Зеленского, Вооруженные силы Украины "держат все ключевые направления нашей обороны".

"ВСУ контратакуют оккупантов под Харьковом, защищая город. Держат Николаев, Киев, Сумскую, Черниговскую области, Донбасс. Мы наносим оккупантам такие потери, которые они не видели и в страшном сне. Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла на 10 тысяч убитых российских военных", - добавил Зеленский.

Сказал президент и о договоренностях, которые удалось достичь российской и украинской делегации в ходе переговоров.

"На переговорах в Беларуси группы договорились про первый шаг, чтобы вернуть хотя бы один процент человечности от нормального уровня городам, которые в окружении, которые переживают худшие дни. Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей, особенно женщин. Детей, людей старшего возраста. Чтобы дать продукты и лекарства тем, кто остается. Наша помощь уже в дороге. Все, кому нужна помощь, должны иметь возможность выйти - кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны, потому что если все уйдут - чей тогда будет город?

Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе", - сказал Зеленский.

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