Сегодня вечером, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал видео из своего Офиса, опровергая слухи об отъезде из Киева. На заднем фоне видео виднеется глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Каждые два дня появляется информация, что я куда-то убежал из Киева. Смотрите, я остался тут на месте...мвы работаем, мы любим побегать, но сейчас нет времени", - сказал Зеленский.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении президента.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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