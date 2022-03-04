В Украине отрицают, что Зеленский покинул страну
Во время совместного с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией брифинга на тему "Война России против Украины" советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении Зе.
Брифинг состоялся во Львове 4 марта.
Тем временем пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила о том, что президент находится в Киеве и призвали не верить фейковой информации, которую распространяет оккупант.
"Оккупанты выдали очередной фейк о том, что президент Владимир Зеленский покинул Украину. Это неправда. Президент в Киеве. Он со своим народом!" - говорится в сообщении.
Напомним, издание "The Times" опубликовали материал о том, что за неделю войны России с Украиной на Владимира Зеленского, который не стал эвакуироваться и остался в Киеве, совершили три покушения.
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