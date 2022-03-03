Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который представляет Украину на переговорах с Россией, говорит, что следующие переговоры пройдут в Беларуси в начале следующей недели

"Договорились продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", – сказал Подоляк.

Точная дата пока неизвестна, но по словам Подоляка, следующие переговоры пройдут в Беларуси в начале следующей недели.

Напомним, что 3 марта в Беларуси состоялся второй раунд переговоров Украины и России.

Во время них договорились открывать для людей "зеленые коридоры". Однако это, к сожалению, не означает, что огонь прекратится. Режим тишины будет работать только в тех местах, где образуются коридоры (и то временно).

При этом Михаил Подоляк сказал, что "украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров".

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