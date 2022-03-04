Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в комментарии "Стране" объяснил, почему на восьмой день войны вернулся из Австрии в Украину и вступил в ряды теробороны Киева.

"Вернулся потому, что там спать не мог. Вообще. А тут сплю спокойно. За границей все время что-то читаешь, кто-то звонит, а ты далеко. Все знают, что ты в безопасности, и все тебе отвечают - ну все, давай, потом, держись. А когда начали писать, что все сваливают, я решил, что надо ехать обратно. Вот, приехал. Тут спокойнее. Да, под обстрелами, под звуки сирен. Но тут хоть спишь. Тебе не стыдно", - сообщил "Стране" Андрей Богдан.

Он уточнил, что приехал вчера поздно ночью, сегодня записался в тероборону в одном из районов Киева.

"Сегодня я еще сплю дома, а завтра заступаю на дежурство. Уже есть время, есть точка. Буду дежурить, что-то еще делать, что нужно. Сегодня записался в тероборону, внесли мои данные, военный билет, выдали оружие, и вернулся домой. Что буду делать завтра - пока не знаю, опыта немного, но он появится", - отметил Богдан.

Он добавил, что многие его знакомые-политики также остались в Киеве. Среди тех, с кем Андрей Богдан по возвращению успел поговорить - экс-глава МВД Арсен Аваков.

На вопрос "Страны", как к его возвращению в страну и вступление в ряды теробороны отреагировал президент Владимир Зеленский, Андрей Богдан ответил: "С Зеленским не говорил. Пробовал, но он не ответил".

Экс-глава ОП также прокомментировал перспективы окончания войны между Россией и Украиной.

"Мой прогноз - мы уже не можем шевелить жопой, должны идти только вперед. Раз мы уже в этой ситуации", - отметил Андрей Богдан.

Переговорный процесс он комментировать отказался. "Не хочу давать этому профессиональную оценку, так как это может плохо повлиять на ход переговоров. Раз мы на это не влияем, мы это не обсуждаем, ждем результата", - заявил Богдан.

В Украине - очередной день страшной войны, которую начала Россия.



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