Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан вернулся в Киев и записался в тероборону. По его словам, добирался он 5 дней.

Об этом стало известно из публикации на его странице в Facebook.

"3000 км. из высокогорного австрийского городка в Киев - 5 дней в дороге. И я в Киеве записываюсь в тероборону! По дороге меня подвозили бизнесмены миллионеры украинцы, которые вернулись воевать, простые ребята заробитчане которые ехали воевать, сотни волонтеров, которые греют, кормят, поддерживают. История моего возвращения - это отдельная история невероятных украинцев!

Для чего я это пишу? Не верьте роспропаганде, что украинцы убегают".

Рядом с ним на фото экс-глава МВД Арсен Аваков.

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