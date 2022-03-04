Президент РФ Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ход развязанной Россией в Украине войны. Он заявил, что "ее задачи будут выполнены в полном объёме".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Утверждается, что Лукашенко выразил поддержку российским действиям в Украине. Также, по информации Кремля, Путин и Лукашенко обсудили также российско-украинские переговоры.

Напомним, Лукашенко утверждает, что белорусские войска не заходили в Украину и не собираются этого делать.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".