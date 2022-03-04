Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакты ни с Зеленским, ни с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает важными любые попытки говорить с Российской Федерацией по поводу военной операции в Украине. Он также добавил, что ФРГ уже начала закупать газ в обход России.
Свою позицию он изложил в четверг, 3 марта, в эфире телеканала ZDF.
"Все попытки говорить важны", - сказал канцлер. "Я не перестану говорить не только с украинским президентом (Владимиром Зеленским - Ред.), но и с российским (президентом Владимиром Путиным - Ред.). Надо пытаться сделать все, чтобы война закончилась", - добавил он.
Канцлер ФРГ вновь акцентировал на том, что дальнейшее расширение НАТО на восток не планируется, альянс не собирается участвовать в событиях на Украине.
"Это и сейчас не значится в повестке дня. Мы все это знаем", - сказал он о расширении НАТО.
О гипотетическом вовлечении НАТО он сказал следующее:
"Это означало бы серьезную эскалацию, это принесло бы серьезные угрозы. Пойти на это было бы безответственной политикой", - объяснил он.
Кроме того, Шольц посоветовал экс-главе правительства Герхарду Шрёдеру покинуть посты в российских компаниях.
"Мой совет Герхарду Шрёдеру - покинуть эти посты", - сказал канцлер.
Кроме того, Олаф Шольц заявил о том, что Германия уже начала закупки газа в обход России. При этом в настоящее время немецкое государство продолжает получать из РФ газ, уголь и нефть.
Между тем, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявлял, что руководство страны будет держать открытой возможность поставок энергоресурсов из России.
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