Американский сенатор Линдси Грэм открыто призвал к убийству президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в ходе выступления в программе на Fox News.

Он заявил, что единственный способ положить конец эскалации в Украине - это убийство российского президента.

"Кто-то в России должен вмешаться. Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник фон Штауффенберг? Единственный способ прекратить это дерьмо, это чтобы кто-то в России убрал этого парня (Путина - Ред.) Вы окажете большую услугу своей стране и миру", - сказал сенатор.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".