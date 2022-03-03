Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет поговорить с Владимиром Путиным, чтобы он ушёл с украинской земли.

"Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" - сказал Зеленский.

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