Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своими впечатлениями от разговора с президентом России Владимиром Путиным и заявил о важности поддержания диалога.

Об этом президент Франции написал в Twitter.

По словам Макрона, Путин готов продолжать войну, но общаться с ним необходимо, чтобы избежать худшего.

"Сегодня утром я разговаривал с президентом Путиным. На данный момент он отказывается прекращать свои атаки на Украину. Жизненно важно поддерживать диалог, чтобы избежать человеческих трагедий", - написал Эммануэль Макрон.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин пригрозил новыми требованиями к Киеву в случае затягивания переговоров.

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