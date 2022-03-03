Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает готовиться к худшему после своего разговора с главой РФ Владимирым Путиным.

По его словам, Путин, в случае, если Украина не примет условия России, выразил "большую решимость" продолжать наступление, цель которого — "взять под контроль" всю страну.

"Российские амбиции — захватить всю Украину. Военные цели Владимира Путина не изменились", - цитирует телеканал BFM заявление пресс-службы президента Франции.

В целом он настроен "пессимистично" после разговора с Владимиром Путиным.

"Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало, он был настроен решительно", — сказали у Макрона.

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