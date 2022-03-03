Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что завтра примет участие во встрече глав МИД НАТО, на которой поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной и помощи в противовоздушной и противоракетной обороне.

Об этом он сказал в четверг в эфире телеканала "Рада".

"Завтра встреча министров иностранных дел НАТО, я приму в ней участие онлайн. Это (закрытие неба над Украиной – Ред.) будет ключевая тема моего разговора, будем работать. У нас вопрос стоит шире - это противовоздушная и противоракетная оборона Украины. Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной поддержке противовоздушной обороны Украины… Нам нужно более серьезное противовоздушное оружие", - сказал Кулеба.

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