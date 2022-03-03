Член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, дал понять, что на встрече было договорено нечто большее, чем гуманитарные коридоры.

Он сказал, что достигнутые РФ и Украиной договоренности будут закреплены в ближайшие дни на высшем уровне.

При этом, по его словам, некоторые договоренности с Украиной нужно будет закреплять и после проводить процедуру национальной ратификации.

Договоренности о коридорах ратифицировать на национальном уровне не нужно. Значит, речь идет о чем-то более серьезном. Если, конечно, Слуцкий не выдает желаемое за действительное.

Вот видео заявления Слуцкого.

Напомним, что 3 марта в Беларуси состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией.

Договорились открывать "зеленые коридоры". К сожалению, не означает, что огонь прекратится. Режим тишины будет работать только в тех местах, где образуются коридоры (и то временно). Война же в целом будет и дальше. Правда, стороны договорились встретиться еще в третий раз на следующей неделе.

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