Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что во время сегодняшних украинско-российских переговорах в Беларуси стороны договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня.

"Только что закончились переговоры с украинской стороной, на которых мы подробно обсудили все 3 блока вопросов: военный, международно-гуманитарный, будущего политического регулирования конфликтов. Позиции абсолютно ясны, они записаны по пунктам. По части из них удалось найти взаимопонимания, но главный вопрос, который решили сегодня - вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны, Министерства представителей обороны РФ и Минобороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарного коридоров для выхода гражданского населения", - сказал Мединский.

Он также добавил, что, возможно, будет оглашено временное прекращение огня в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения.

"Я считаю, что это существенный прогресс", - резюмировал Владимир Мединский.

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