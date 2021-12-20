Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Наташе Влащенко косвенно подтвердил информацию "Страны" об употреблении наркотиков депутатами "Слуги народа".

Так, по его словам, у депутата монобольшинства Николая Тищенко изменилась "химия мозгов" под влиянием всяких веществ, которые далеки от гордого названия "Алкоголь".

"Его мозги представляют огромную ценность. Я думаю, Колю Тищенко мы можем поменять и закрыть наш суверенный долг, потому что этот человек - наследие всей науки, как человек может жить с тем, что у него там внутри. Это будет прекрасный премьер-министр. Владимир Александрович сделает достойный выбор. Он (Тищенко - Ред.) очень любит Владимира Александровича, он так его любит, что готов языком бровь поправить", - сказал Богдан в интервью Наталье Влащенко.

Напомним, "Страна" публиковала расследование о том, является ли наркоманом Зеленский и сколько стоит грамм кокаина для "слуг народа".

Источник "Страны" в правоохранительных органах, второй год наблюдающий и фиксирующий активное "хобби" парламентариев, на правах анонимности рассказал, что нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков.

Также по информации источника, Зеленского и его окружение снабжает кокаином и марихуаной сорта "Сатива" нардеп от "Слуги народа".