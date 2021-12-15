Известный киевский застройщик Андрей Ваврыш разводится с женой Татьяной.

Об этом он сам написал вечером 15 декабря в Фейсбуке.

"Все когда-то заканчивается… Иногда также заканчивается миссия семьи. Забегая наперед, я искренне благодарен за все 20 лет жизни бок о бок, в одном сердце, в одном порыве. Наша любовь дала нам прекрасных сына и дочь, а городу - много великолепных строений, построенных мною, будучи вдохновлён этою музою. Мы остаёмся близкими друзьями и нам ещё нянчить внуков, надеюсь, перед большими каминами, где много друзей, смеха и веселья", - написал Ваврыш.

Он добавил, что в разрыве виноват сам, "не сумев расставить приоритеты", что "притушило огонь и все разладилось".

На Фейсбуке у жены застройщика Татьяны, которая зарегистрирована в соцсети под псевдонимом "Мия Ваврыш", о расставании открытых постов нет.

Как писала "Страна", Ваврыш был близким другом экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Однако в ноябре друзья рассорились и сейчас делят совместный бизнес. По словам источника, главная причина ссоры - "то, что Ваврыш побежал договариваться с Офисом президента после того, как против него возбудили уголовные дела. А Богдан свою борьбу с Зе намерен продолжать и даже активизировать".