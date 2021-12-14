По информации источников "Страны" в Министерстве внутренних дел и криминальных кругах, нардеп от "Слуги Народа" Николай Тищенко регулярно снабжает президента Украины Владимира Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров. Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой "Андрос".

Об этом идет речь в расследовании "Страны".

Источники "Страны" рассказали, что полиция еще во время предвыборной кампании начала пристально интересоваться употреблением наркотиков Зеленским. К поставленной задаче – задокументировать факты употребления наркотиков президентом и его ближайшими соратниками, были привлечены сотрудники сразу нескольких управлений полиции.

"К документированию фактов поставки и употребления наркотиков были привлечены сотрудники из нескольких управлений – наружного наблюдения, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также опытные сотрудники бывшего УБОПа, перешедшие в уголовный розыск и департамент стратегических расследований. Разработка была поставлена под гриф секретно. Скорее всего, это направление отрабатывалось для получения компромата на Зеленского и его команду. Результаты были получены быстро - да, факты подтвердились. Но дальнейшего развития не было – все материалы дела, включая фото и видеофиксации, затем ушли наверх и ни в какие уголовные дела или хотя бы публичные разоблачения не вылились", - говорит источник "Страны" в МВД.

Результаты, по словам офицера, не были неожиданными для тех, кто был причастен к операции.

В первую очередь под подозрение попал ближний друг президента и нардеп от "Слуги Народа" Николай Тищенко.

"В ходе отработки наружкой было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаина. Кокаин Николай закупал довольно объемными партиями по 100-150 грамм. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента. Скорее всего, это предназначалось для угощения самого Зеленского и его друзей. Судя по агентурной информации, Тищенко ставил условие своим дилерам, чтобы кокаин был неразбавленным. Марихуану Тищенко закупал отдельно, предпочитая элитный сорт травки "Сатива". Сам Николай не увлекается кокаином, но может покурить травку для настроения", - сказал офицер полиции.

В свою очередь Николай Тищенко воспринял вопрос "Страны", правда ли, что он регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, шуткой или новогодним розыгрышем.

"Это шутка? Я не хочу даже на эту тему разговаривать", - сказал Николай и бросил трубку.

Полностью текст расследования "Страны" можно прочитать здесь.

Напомним, ранее "Страна" писала, что замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блок-посту при въезде на Донбасс.

Как выяснила "Страна", сам Гогилашвили в свое время был фигурантом уголовного дела по торговле наркотиками. На этом фоне пошли разговоры, что именно он и поставляет наркотические вещества Зеленскому.