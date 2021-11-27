Нардеп Николай Тищенко опубликовал в сторис Instagram видео, как он возлагает цветы к мемориалу жертвам голодоморов. На нем видно пенсионера, который в это самое время находясь по левую руку от нардепа ест с мемориала оставленный кем-то хлеб.

После того, как видео из инстаграм Тищенко опубликовала "Страна", ролик из сторис нардепа исчез. Сейчас это видео можно посмотреть в телеграм-канале "Политика страны":

Сейчас это видео уже недоступно в соцсетях нардепа, хотя другие сторис с мемориала в инстаграме Тищенко есть.

Напомним, сегодня в Украине чтят память жертв голодоморов 1932-1933 годов. В связи с этим президент Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях в Киеве.

На одном из видео, которые публиковали с места событий журналисты, увидели пенсионера, который подбирал хлеб, оставленный в виде "реквизита" у мемориала.

На мероприятии Зеленский сегодня пообещал достроить в следующем году вторую очередь музея Голодомора в Киеве.

Вдобавок ок всему через год должен быть проведен Международный форум к 90-й годовщине Голодомора и другие мероприятия.

Кроме того, Кабмин должен проработать вопрос установления в иностранных государствах памятников и памятных знаков жертвам Голодомора. В частности, это будет создание и открытие в Вашингтоне, США, музейной экспозиции Голодомора в Украине.

Также украинское правительство должно обеспечить завершение реконструкции первой очереди и строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди Национального музея Голодомора.

Кабмину поручено принять вместе с Киевской Государственной Городской Администрацией меры по завершению сооружения в столице памятника исследователю голодоморов в Украине Джеймсу Мейсу.