Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил о том, что во двор дачи Зеленского упал обломок ракеты.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты", - говорится в сообщении.

Сам Зеленский на эту новость отшутился, заявив, что "мимо".

Напомним, издание "The Times" опубликовали материал о том, что за неделю войны России с Украиной на Владимира Зеленского, который не стал эвакуироваться и остался в Киеве, совершили три покушения.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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