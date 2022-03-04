"Мимо". Зеленский отшутился после падения обломка ракеты во двор его дачи. Фото
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил о том, что во двор дачи Зеленского упал обломок ракеты.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты", - говорится в сообщении.
Сам Зеленский на эту новость отшутился, заявив, что "мимо".
Напомним, издание "The Times" опубликовали материал о том, что за неделю войны России с Украиной на Владимира Зеленского, который не стал эвакуироваться и остался в Киеве, совершили три покушения.
В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.
Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".
В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.
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