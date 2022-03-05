Озвучены маршруты гуманитарных коридоров из Волновахи и Мариуполя. Из городов вывезут более 200 тысяч человек
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об организованных сегодня гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе.
Из Мариуполя, где уже началась эвакуация мирного населения, планируется вывезти больше 200 тысяч человек по маршруту: Мариуполь-Никольское-Розивка-Бильмак-Пологи-Орихив-Запорожье.
Из Волновахи планируют вывезти больше 15 тысяч человек по маршруту: Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кириловка-Угледар-Покровск-Запорожье.
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