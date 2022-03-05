Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об организованных сегодня гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе.

Из Мариуполя, где уже началась эвакуация мирного населения, планируется вывезти больше 200 тысяч человек по маршруту: Мариуполь-Никольское-Розивка-Бильмак-Пологи-Орихив-Запорожье.

Из Волновахи планируют вывезти больше 15 тысяч человек по маршруту: Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кириловка-Угледар-Покровск-Запорожье.

Гарант режима прекращения огня - Красный крест.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине - очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.