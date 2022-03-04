Шольц обсуждает с Путиным гуманитарные коридоры

Канцлер Германии Олай Шольц проводит переговоры с российским президентом Владимиром Путиным о гуманитарных коридорах.

"Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны по гуманитарным коридорам Ирина Верещук и Сергей Трусов", - сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, делегации Украины и РФ договорились о гуманитарных коридорах и помощи для граждан.

Мы также писали, что в Зеленского назвали населенные пункты и районы, требующие гуманитарных коридоров.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".