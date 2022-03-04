Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что украинская и российская делегации договорились о гуманитарной помощи городам, которые попали в окружение.

"Возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или "гуманитарным коридорам" окруженным городам. В Украине это города, которые страдают от самого же российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность мирных жителей - это тема номер один для мира.. Несмотря на всю важность этой информации, мы понимаем, с кем имеем дело. И обезопасить надо даже гуманитарные конвои. Поэтому эта информация будет предоставлена в режиме онлайн, когда оно уже будет происходить. А до этого давайте все же придержим ее, кроме общего сообщения, что оно должно состояться", - сказал Арестович.

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