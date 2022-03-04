Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией стороны достигли понимания в отношении совместного обеспечения гуманитарных коридоров, говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно приступить к необходимым действиям для организации гуманитарных коридоров и готово в свою очередь сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов.

Населенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров, расположены в таких областях:

Сумской (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка),

Черниговской (восточная и северная части Черниговщины),

Харьковской (вся область, кроме юго-восточной части),

Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка),

Николаевской (Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления),

Запорожской (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления),

Херсонской (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления),

Луганской и Донецкой областях (Волновахский, Мариупольский районы).

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".