Украинка Мария, чью историю ранее публиковала "Страна", сообщила, что вчера часть ее родных смогла выехать из окружённой российскими войсками и "ДНР" Волновахи.

Однако ее мама, которая находится в центре города, выехать не смогла, и связи с ней нет - в том районе города продолжаются обстрелы.

"Вчера удалось выехать под обстрелами моим тете, дяде, сестре и бабушке. Потому что они жили на окраине города и выехали. А мамочка так и не выходит на связь. Ее нет в списках эвакуированных, на фото...

Не знаю, что делать. Там не хотят делать зелёный коридор. Мамочка сидит там, где продолжаются обстрелы. Большая часть людей выехала из Волновахи сама. А люди, которые находятся не на окраине, как моя мама, выехать не могут.

Там ещё много домов обвалилось на подвалы, и власти говорят - там обстрелы, мы не можем туда зайти. Многие люди сидят там с грудничками, возможно, они под завалами. Это просто ад…

По дороге, когда выезжали вчера родственники и некоторые родители друзей, видели машины с обгоревшими трупами… Люди просто пытались спастись и заживо сгорели.

Пятиэтажный дом подруги по соседству с моим рухнул как карточный домик. А за свой дом, где сейчас моя мама, я даже не знаю ничего. Там разбили вышку, связи ни с кем вообще нет", - рассказала "Стране" Мария.

Она обращается к власти с призывом устроить зелёный коридор и вывезти оставшихся под обстрелами людей из Волновахи.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, что происходит в Волновахе и Северодонецке.

Также писали, что в первый день марта из Волновахи эвакуировали часть людей.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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