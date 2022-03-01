Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщила "Стране", что сегодня украинским властям удалось вывезти часть людей из окруженной российскими войсками и "ДНР" Волновахи в Донецкой области.

При этом Ирина Верещук отметила, что людей эвакуировали собственными силами. Ранее она обратилась за помощью в Красный Крест и ООН, однако там ничем не помогли.

"Вывезли немного людей. Своими силами. Красный Крест ничем не помог. Аргументировал отказ опасностью для персонала. Мы просили дать только транспорт под белым флагом, чтобы вывезти детей - и это нет. В ООН тоже не помогли", - сообщила "Стране" Ирина Верещук.

Волноваха находится под сильнейшими обстрелами уже несколько дней в окружении российской армии и "ДНР".

Жители сообщают о гуманитарной катастрофе в городе. Город без света, воды, тепла и связи с внешним миром.

Ирина Верещук ранее написала письма в Красный Крест и ООН по поводу гуманитарного кризиса в блокированной Волновахе и сказала, что будут добиваться гуманитарного коридора, чтобы вывезти людей.