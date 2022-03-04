Российские оккупанты не дали добро на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область.

Об этом сообщил губернатор региона Геннадий Лагута. По его словам, российская сторона заявила, что сама обеспечит гуманитарную помощь населению.

При этом местная власть намерена и далее настаивать на организации украинской гуманитарной помощи.

Напомним, у Зеленского назвали населенные пункты и районы, требующие гуманитарных коридоров. Также организацию гуманитарных коридоров с Путиным обсуждает канцлер ФРГ Шольц.

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