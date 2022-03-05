Сегодня в Мариуполе установлен режим тишины. Фото: Facebook/ Маріупольська міська рада

Мариупольский горсовет утром 5 марта сообщил о начале эвакуации мирного населения. Сообщение опубликовано в Telegram-канале горсовета.

Сообщается, что режим тишины будет длится с 9:00 до 16:00. С 11:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зелёного" коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

  • СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)
  • Драматический театр (Театральная площадь, 1)
  • Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193

Следуя маршруту гуманитарного коридора, в период тишины (с 9:00 до 16:00) можно будет выехать из города на личном транспорте. Водителей, которые выезжают из города, просят максимально содействовать эвакуации мирного населения.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.

Гуманитарные коридоры для эвакуации в Мариуполе

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