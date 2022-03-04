На Закарпатье девушка записала возмущённое видео о поведении эвакуированных.

"Я бы хотела поговорить о беженцах. Мы помогаем всем, чем можем и с бесплатным жильем и с едой от души. Что мы имеем? Я не говорю о всех. Сидят в барах точат эту водяру, едят шашлык, как они ним не давятся? Я слышала заходят в магазин, а у нас тут много говорят на мадярском, и говорят, какого х@ра ты говоришь по-мадярски. И ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что делать? Мы, что должны бояться беженцев?! А когда деньги закончатся, будут ходит и воровать?" - сказала девушка и добавила видео из супермаркета, где девушка, вероятно из эвакуированных, выложила на ленту целую батарею алкоголя.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.