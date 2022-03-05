Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 5 марта прокомментировал переговоры с Россией. Он заявил, что все покажет ситуация с эвакуацией.

"На переговорах в Беларуси группы договорились про первый шаг, чтобы вернуть хотя бы один процент человечности от нормального уровня городам, которые в окружении, которые переживают худшие дни. Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей, особенно женщин. Детей, людей старшего возраста. Чтобы дать продукты и лекарства тем, кто остается. Наша помощь уже в дороге. Все, кому нужна помощь, должны иметь возможность выйти - кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу.

Должны, потому что если все уйдут - чей тогда будет город?

Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач на сегодня. По итогам этого посмотрим - можно ли пойти дальше в переговорном процессе", - говорит Зеленский.

Напомним, делегации Украины и РФ договорились о гуманитарных коридорах и помощи для граждан.

Также мы писали, что Мариупольский горсовет сообщил о начале эвакуации мирного населения.

Кроме того, сообщалось, что с эвакуацией из Мариуполя возникли проблемы - на маршруте гуманитарного коридора в Запорожской области идут бои.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.