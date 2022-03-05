Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что с эвакуацией из Мариуполя возникли проблемы.

Он заявил, что пока подтвержден режим тишины только по Донецкой области. По маршруту эвакуации в Запорожской области ещё идут бои и продолжаются переговоры с российской стороной об их прекращении.

Напомним, ранее Ирина Верещук рассказала об организованных сегодня гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе и озвучила их маршруты.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине - очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.