Переговоры между Украиной и Россией будут продолжены, поскольку затяжной конфликт в центре Европы грозит гуманитарной катастрофой. Об этом шла речь на брифинге членов украинской переговорной делегации главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и замглавы Офиса президента Михаила Подоляка.

Публикуем их главные заявления на брифинге:

Расчет РФ на быструю операцию провалился. Но и затяжное сражение - "это гуманитарная катастрофа в центре Европы" (то есть дает понять, что на переговоры с Россией идти надо).

На уступки, которые "преуменьшат борьбу Украины за территориальную целостность" Зеленский не пойдет.

Переговоры Украины и РФ проводятся в закрытом режиме "чтобы хоть как-то двигаться".

Переговоры будут идти тяжело, но будут идти. Позиции сторон (и Украины, и России) жесткие и хорошо друг другу известные.

Санкции создают для России сложную ситуацию. "Понятно, что они хотят выйти на какие-нибудь решения, но эти решения должны быть и в интересах Украины".

Работа по закрытию неба с партнерами ведется. "Российские военные будут вынуждены воевать с военными".

Напомним, советник Зеленского назвал сроки проведения третьего раунда переговоров с Россией.

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