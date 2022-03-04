Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович говорит, что россияне постепенно сокращают требования во время переговоров.

По его словам, сторона РФ поняла, что достичь своих политических целей военным путем им не удается.

"Они уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное - неразмещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения", - сказал Арестович.

Ранее советник Зеленского назвал сроки проведения третьего раунда переговоров с Россией.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Брестcкой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".