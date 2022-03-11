Появилось видео похищения российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова, ранее он отказался сотрудничать с вражеской стороной.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Политика Страны".

На обнародованном видео заметно, как мэра города повели восемь вооруженных российских солдат в неизвестном направлении.

К слову, враги задержали мэра Мелитополя в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг. Градоначальнику надели пластиковый мешок на голову.

Напомним, что Зеленский наградил мэра Мелитополя Ивана Федорова Орденом мужества.

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