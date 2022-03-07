Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 70% территории расположенного под Киевом Ирпеня.

Об этом сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин в эфире канала "Украина 24".

"Была информация, что Ирпень полностью находится под контролем российских войск. Я официально это отрицаю. В 30% нашего города вошли российские войска. Но вся остальная часть находится под контролем наших Вооруженных Сил", - сказал Маркушин.

Он напомнил, что каждое утро в 10 часов регулярно происходит эвакуация жителей города автобусом через Романовский мост.

Ранее мы писали, что под Киевом съемочная группа международного канала попала под обстрел и прячется в подвале.

Также "Страна" сообщала, что в рядах теробороны в Ирпене погиб украинский актер Паша Ли.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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