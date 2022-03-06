Во время эвакуации мирных жителей из Ирпеня в результате вражеских обстрелов погибли восемь человек, об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

Появилось видео из Ирпеня. На кадрах виден разрушенный город и горящие дома. На дороге лежат накрытые простынями трупы мирных жителей, возле которых стоят чемоданы.

Также было опубликовано видео удара по Ирпеню во время беседы теробороновца с журналистами. Судя по всему в практически в эпицентре взрыва оказались иностранные журналисты, поскольку за кадром слышна реакция на взрыв на английском языке.

Ранее мы писали, что под Ирпенем войска России повредили железнодорожную колею. С рельс сошли вагоны эвакуационного поезда.

Фиксируем схождение двух пустых вагонов, которые ехали на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда", - говорится в сообщении УЗ.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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