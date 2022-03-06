Опубликовано видео удара по Ирпеню во время беседы теробороновца с журналистами
Удар по Ирпеню попал на камеры журналистов. В сети появилось видео, на котором запечатлен прогремевший взрыв. Он раздается как раз в тот момент, как по всей видимости представитель теробороны рассказывает, что вчера вывозили из города мирное население и погибших.
Судя по всему в практически в эпицентре взрыва оказались иностранные журналисты, поскольку за кадром слышна реакция на взрыв на английском языке.
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