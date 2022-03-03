Нал Ирпенем сбит вражеский истребитель Су-30. Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

"Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!" - добавил главнокомандующий ВСУ.

Отметим, что Су-30 - советский/российский двухместный многоцелевой истребитель, который предназначен для уничтожения воздушных и наземных целей.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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