Возле Ирпеня в понедельник, 28 февраля, украинскими военными уничтожено более 200 единиц российской военной техники. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"По подтвержённым оценкам к 14:00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной техники на направлениях Ирпень - Житомирская трасса", - заявил Арестович.

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