В Гомельской области Беларуси днем в понедельник, 28 февраля, начались переговоры Украины и России.

В составе украинской делегации: министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее входят заместитель министра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов, который возглавляет представительство России в ТКГ.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинская делегация прибыла на переговоры с Россией.

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