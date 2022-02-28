Минфин России с понедельника, 28 февраля, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Эта экстренная мера российских властей связана с рекордным падением рубля на фоне санкций, которые ввел Запад из-за нападения РФ на Украину.

Обвал рубля происходит на фоне рекордных за более чем 7 лет цен на российский экспорт, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Именно на это, видимо, и рассчитывали российские власти, начиная войну в Украине с получением последующих санкций. Полагают, видимо, что при такой цене на нефть они смогут удержать ситуацию под контролем.

Но масштаб санкций беспрецедентный в истории. И каким образом при них сможет функционировать экономика России - непонятно.

В любом случае это глобальный и показательный эксперимент - может ли крупная экономика выжить в условиях тотальных санкций Запада", - сообщает "Политика Страны".

Напомним, сегодня курсы доллара и евро в РФ обновили исторический максимум.

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