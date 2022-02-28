В понедельник, 28 февраля, в пятый день российского вторжения в Украину, резко пошел вниз курс российского рубля. В РФ доллар торгуется около 113,5 рублей, а евро — 127 рублей на рынке Forex. Это исторический максимум.

Ранее в Киеве курс наличной продажи доллара достиг 33 гривен. Это произошло на второй день российского вторжения. В одном из немногих работающих обменников в Киеве был выставлен курс продажи 33 гривни за доллар. При этом скупали доллар по 29 гривен.

Напомним, все главы МИД Евросоюза одобрили решение закрыть небо для России и отключить нескольких банков от SWIFT.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, но они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Обстановка в предыдущий день и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.