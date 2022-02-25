В пятницу, 25 февраля, в столице практически невозможно поменять валюту. Однако некоторые обменники работают, и курс доллара в них подбирается к 35.

В одном из немногих работающих обменников в Киеве выставлен курс продажи 33 гривни за доллар. При этом скупают доллар по 29 гривен.

Между тем 24 февраля Нацбанк Украины сообщил несколько решений по поводу работы банковской системы в военное время. Среди прочего снятие налички ограничили суммой 100 тысяч гривен в день (это правило не относится к зарплатам и соцвыплатам и не касается предприятий, которые выполняют мобилизационные планы), безналичные расчеты оставили без ограничений, а также ввели запрет на выдачу налички в иностранной валюте.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.