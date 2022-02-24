Газ в Европе продолжает дорожать, причем подорожание набрало темпы. Если 22 февраля цена преодолела отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров, то 24-го - уже 1600 долларов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным торгов лондонской биржи ICE, на которые ссылается агентство, цены мартовских фьючерсов на газ выросли на 60 процентов.

"В последние минуты стоимость контрактов поднялась выше 1,6 тысячи долларов за тысячу кубометров. Пока ценовой максимум четверга составляет 1636 долларов - это на 60 процентов выше расчета накануне", - пишет РИА.

В последние дни газ резко подорожал из-за усиления внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров: за два дня выросла на 22,5 процента.

Как писала "Страна", в начале февраля США и ЕС обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, с предложением отправить их топливо в Европу в случае возникновения конфликта вокруг Украины.

Также мы сообщали, что накануне военной операции России США ввели санкции против компании - оператора "Северного потока - 2".