Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе после скачка накануне выше 1000 долларов за тысячу кубометров опустились более чем на 16% - ниже 800 долларов. Это первое снижение цен с начала января.

Об изменении стоимости голубого топлива свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость контрактов падала с самого начала торгов 15 февраля: на открытии она составила 926 долларов и в первый час недолго удерживалась чуть выше 940 долларов, после чего ускорила темпы снижения. В 18:52 по Киеву бумаги на мгновение подешевели до 798,7 долларов, что более чем на 16 процентов ниже расчетной цены накануне - 943,7 доллара.

До этого котировки падали ниже 800 долларов 3 января. Тогда они колебались в диапазоне 770-990 долларов.



По мнению экспертов, цены ускорили темпы снижения на фоне ослабления геополитических опасений. Хотя о каком ослаблении они говорят, неясно, ведь западные СМИ, наоборот, вовсю нагнетают панику по поводу вторжения России в Украину и даже называют его точное время.

14 февраля "Страна" рассказывала, что цена на газ в Европе на фоне напряженности вокруг Украины подскочила выше $1000 за тысячу кубометров.