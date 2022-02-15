Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжить поставки газа в Германию через Украину и после 2024 года. По его словам, это возможно, если будет спрос на голубое топливо, поставки окажутся рентабельны, украинская ГТС - в исправном состоянии.

Об этом глава Кремля сказал 15 февраля на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", – сказал Путин.

Между тем на днях "Страна" сообщала, что "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на второй и третий кварталы 2022 года. "Газпром" не стал бронировать и предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германию через Польшу.

Также мы писали, что транзит газа через Украину в первой половине января стал минимальным за последние четыре года.